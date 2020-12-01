СМИ: Япония и Кувейт создают хранилища для экстренного снабжения нефтью стран Азии

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии достигло договоренности с властями Кувейта о создании на южном японском острове Кюсю базы для экстренного снабжения нефтью стран Юго-Восточной Азии в случае кризиса. Под нее будут выделены хранилища общей емкостью около 500 тыс. килолитров, сообщила во вторник газета The Japan News.

База разместится в префектуре Кагосима на юге острова Кюсю. В обычное время ее сможет использовать государственная нефтяная компания Кувейта для своих текущих экспортных поставок. Однако в случае чрезвычайных обстоятельств находящиеся там объемы будут целевым образом предоставлены в распоряжение государств Юго-Восточной Азии, у которых пока достаточно малы собственные стратегические запасы нефти.

Предполагается, что база в префектуре Кагосима сможет обеспечить потребности этих стран в течение более десяти дней.