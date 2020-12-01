Новак заявил, что углеводороды десятилетиями будут оставаться ведущими источниками энергии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак уверен, что углеводороды в ближайшие десятилетия сохранят свою значимость и будут оставаться ведущими источниками энергии. Об этом он сказал на Российско-германском сырьевом форуме.

"Мы также видим, что углеводороды останутся ведущим источниками энергии в течение ближайших десятилетий и важно обеспечить их использование в максимально чистом виде наравне с задействованием новых источников энергии", - отметил он.

При этом Россия поддерживает международные усилия по противодействию изменения климата, охране окружающей среды и рациональному природопользованию, обеспечению всеобщего доступа к энергии и внедрению чистых технологий. Ряд крупнейших российских компаний уже объявили о задаче достижении "углеродной нейтральности" к 2050 году.

Новак заметил, что Россия планирует к 2035 году увеличить долю экологически чистой генерации (газ, ветер, солнце, а также гидрогенерация и атомная энергия) с текущих 84,2% до 88,6%.

"Более четырех пятых (84,2%) произведенной электроэнергии уже сегодня приходится на безуглеродные или низкоуглеродные источники, а к 2035 году - этот показатель будет уже почти 90% (88,6%)", - сказал он.

По его словам, уже сейчас российский топливно-энергетический баланс - один из самых чистых в мире и соответствует логике низкоуглеродного мира. Полностью безуглеродные источники электрогенерации составляют в выработке более трети (34,5%): ГЭС - 16,0%, АЭС - 18,3%, ВИЭ - 0,2%. Из углеродных источников половина (49,7%) выработки приходится на газ - экологически чистый вид углеводородного топлива.

Водородная энергетика

Доля водорода в мировом энергобалансе может существенно вырасти к 2050 году и составить от 7% до 25%, добавил Новак.

"Особое место в конфигурации энергетики будущего может занять водород. Согласно оценкам экспертов, когда удастся решить проблемы высокой стоимости и преодолеть вызовы, связанные с транспортировкой, доля водорода в энергобалансе может достигнуть от 7% до 25% к 2050 году", - сказал Новак.

По его словам, Россия обладает серьезным потенциалом в области водородной энергетики и располагает значительной ресурсной базой, имеет незагруженные мощности по производству электроэнергии и научные компетенции.

Среди конкурентных преимуществ также географически удобное расположение к основным рынкам сбыта водорода - странам Евросоюза и АТЭС.

Энергетическая стратегия России до 2035 года предусматривает развитие водородной энергетики и вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту.

Переход на зеленую энергетику

Кроме того, Новак отметил, что Россия поддерживает стремление мира перейти на использование зеленой энергии, однако этот вопрос не должен носить ультимативный характер, нужно понимать, что и углеводороды тоже могут быть экологически чистыми.

"Уверен, что движение в сторону "зеленой" энергетики не должно носить ультимативный характер. Углеводороды, в частности природный газ, останутся ключевой составляющей мирового энергобаланса и сыграют ведущую роль в осуществлении энергетического перехода", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что ископаемые источники энергии также могут быть экологически нейтральными с учетом развития и применения современных технологий. "В этом направлении уже проводится большая работа, в том числе совместными с мировым сообществом усилиями", - добавил Новак.

Он отметил, что сегодня правительства многих стран и крупные энергетические компании высказывают обеспокоенность климатической повесткой, увеличивают инвестиции во внедрение технологий, направленных на снижение воздействия на природу, а также ужесточают требования к выбросам и отчетности.

"Мы все живем на одной планете и должны нести коллективную ответственность за ее будущее, одновременно обеспечивая достаточность условий для развития энергетики. Российская Федерация как одна из крупнейших энергетических держав осознает свою особую ответственность за решение глобальных вопросов охраны окружающей среды, и в первую очередь, самого актуального из них - сдерживания изменения климата", - добавил он.

Доля чистой энергии в энергобалансе России

Новак также заявил, что Россия планирует к 2035 году увеличить долю экологически чистой генерации (газ, ветер, солнце, а также гидрогенерация и атомная энергия) с текущих 84,2% до 88,6%.

"Более четырех пятых (84,2%) произведенной электроэнергии уже сегодня приходится на безуглеродные или низкоуглеродные источники, а к 2035 году этот показатель будет уже почти 90% (88,6%)", - сказал он.

По словам Новака, уже сегодня российский топливно-энергетический баланс - один из самых "чистых" в мире и соответствует логике низкоуглеродного мира. Полностью безуглеродные источники электрогенерации составляют в выработке более трети (34,5%): ГЭС - 16%, АЭС - 18,3%, ВИЭ - 0,2%. Из углеродных источников половина (49,7%) выработки приходится на газ - экологически чистый вид углеводородного топлива.