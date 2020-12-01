"Газпром нефть" получила лицензии на Снежный, Ледовый и Холодный участки проекта "Зима"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" получила лицензии на геологическое изучение участков в Ханты-Мансийском автономном округе. Они войдут в состав нефтедобывающего кластера "Зима", объединяющего активы компании в ХМАО и Тюменской области с ресурсным потенциалом свыше 840 млн тонн нефти, сообщает компания.

"Новые участки - Снежный, Ледовый и Холодный - расположены в Кондинском районе Югры и прилегают к уже разрабатываемым месторождениям "Газпром нефти". Лицензии выданы сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

На новых активах отсутствуют учтенные запасы углеводородов. Поисково-разведочное бурение и добыча полезных ископаемых на них не проводились. В настоящий момент для уточнения ресурсного потенциала создается зональная интегрированная концепция развития нефтедобывающего кластера на юго-западе ХМАО.

"Понимание геологических особенностей региона и близость действующей инфраструктуры помогут максимально эффективно ввести в разработку и новые участки. В будущем создаваемый сегодня кластер станет одним из ключевых источников нефтедобычи компании в Западной Сибири", - сказал заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев.