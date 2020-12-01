"Победа" может войти в топ-10 лоукостеров мира до 2028 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" может войти в топ-10 лоукостеров мира по объемам перевозок, сообщил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике гендиректор группы компаний "Аэрофлот" Михаил Полубояринов.

"В стратегии (группы "Аэрофлот" до 2028 года - прим. ТАСС) предполагается появление двух мировых лидеров. Если ранее это был один "Аэрофлот", <...> то добавится и авиакомпания "Победа", которая является и будет являться частью группы "Аэрофлот" как отдельный лоукостер-проект, мы предполагаем, что он может войти в топ-10 лоукостеров мира", - сказал он.