ОЭСР ожидает роста ВВП Китая в 2021 году на 8%

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что рост реального ВВП Китая составит 8% в 2021 году после замедления в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе организации.

"После рекордного спада в первом квартале, значительного роста во втором и стабилизации в третьем квартале 2020 года экономическая активность, согласно прогнозам, вернется к прежней траектории с ростом на 8% в 2021 году и на 4,9% в 2022 году", - отметили в организации.

Авторы доклада указали, что эпидемиологическая ситуация хорошо контролируется на большей части территории Китая. Как подчеркнули в ОЭСР, инвестиции, в том числе в инфраструктуру, способствовали росту экономики и в 2020 году. "Сильно вырос экспорт на фоне большого спроса на маски, медицинские материалы и оборудование, необходимое для борьбы с пандемией коронавируса, а также на технологии, связанные с организацией удаленной работы", - пояснили авторы доклада.

Они констатировали, что потребление все еще не вернулось к прежним показателям. При этом в стране растет спрос на предметы роскоши. В организации добавили, что сокращение ряда налогов и расширение социальных льгот послужат росту потребления. В ОЭСР также отметили, что в стране происходит замедление инфляции.

Как напомнили в ОЭСР, "Китай ввел строгие санитарные меры, чтобы контролировать очаги распространения коронавируса". "Несмотря на то, что очаги заболевания COVID-19 периодически возникали в различных частях страны и, вероятно, будут возникать и впредь, благодаря проверенной системе отслеживания, тестирования и изоляции, они не представляют серьезной опасности для экономической деятельности, - продолжили в организации. - Заметно, что пандемия коронавируса была взята под контроль на большей части территории страны, однако неизвестно количество бессимптомных носителей вируса". Кроме того, добавили в организации, некоторые граждане, которые возвращаются из-за границы, привозят коронавирус обратно, поэтому карантин и гигиенические мероприятия в стране продолжаются.

В докладе также указывается, что торговый конфликт с США, вероятно, вызовет дальнейшие протекционистские меры и нанесет ущерб мировой торговле и экономическому росту. При этом новое соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) стран Азиатско-Тихоокеанского региона, напротив, будет "стимулировать торговлю и обеспечит лучший доступ к рынкам".

Мировой ВВП

По данным ОЭСР, после спада в 2020 году, в 2021 произойдет рост мирового ВВП на 4,25%, а в 2022 на 3,7%. При этом в организации подчеркнули, что возврат мирового ВВП к показателям до кризиса произойдет к концу 2021 года, чему будет способствовать сильное восстановление экономики КНР. "В целом, к концу 2021 года мировой ВВП будет находиться на докризисном уровне, чему будет способствовать сильное восстановление экономики Китая", - считает организация.

При этом объем производства во многих странах будет оставаться примерно на 5% ниже, чем до начала пандемии. Одновременно специалисты указывают, что страны и регионы с развитой системой выявления и отслеживания коронавируса будут лучше справляться с экономическими последствиями эпидемии.

По мнению экспертов, прогресс в разработке и распространении эффективной вакцины уменьшил бы неопределенность. "Это способствовало бы более сильному восстановлению, особенно в 2022 году, и более устойчивому росту инвестиций и потребления, - пояснили в парижской штаб-квартире организации. - В случае продолжения вспышек коронавируса, как это уже было в Европе, рост окажется слабее". Темпы роста также будут находиться в прямой зависимости от эффективности кампании вакцинации.