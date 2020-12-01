Путин не стал прямо отвечать, приедет ли он в Усть-Кут в 2024 году

ТОБОЛЬСК /Тюменская область/, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предпочел не давать прямого ответа на вопрос, приедет ли он в 2024 году на открытие газохимического комплекса в городе Усть-Кут Иркутской области.

На совещании по развитию нефтегазохимической отрасли, которое состоялось во вторник, к главе государства обратился руководитель Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов, который рассказал о планах развития производства. "Приглашаем вас принять участие в запуске нашего газохимического комплекса в городе Усть-Кут в 2024 году, будем благодарны, если вы это предложение примете", - сказал Буйнов. "Спасибо, а вы когда это запускаете, в каком месяце?" - уточнил президент, чьи полномочия в 2024 году истекают.

"До конца 2024 года стараемся запустить", - заверил Буйнов, признавшись, что из-за пандемии коронавируса пока боится назвать конкретный месяц.

"Хорошо, обсудим потом", - пообещал глава государства, пожелав успехов в работе компании.