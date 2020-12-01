Главы Минфина и ФРС США указали на необходимость оказания срочной помощи малому бизнесу

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин и председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл указали во вторник на необходимость оказания срочной помощи малому бизнесу страны, который сталкивается с серьезными последствиями пандемии нового коронавируса.

Выступая на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса США, Мнучин заявил, что малый бизнес "не может ждать два-три месяца", пока ему окажут помощь, и призвал законодателей в срочном порядке перераспределить выделенные ранее ФРС средства на оказание помощи предпринимателям. В частности, он предложил выделить им 300 млрд долларов "в виде грантов, а не займов", чтобы перед ними не вставала необходимость возвращать государству полученные средства.

"Существует множество предприятий малого бизнеса, которым грозит опасность", - подтвердил также выступающий на слушаниях Пауэлл. Он назвал "очень положительной в среднесрочной перспективе" информацию о появлении американской вакцины, добавив, что в экономике США все еще остаются нерешенными "значительные проблемы".

Министр финансов подчеркнул, что в ближайшее время изучит новый вариант пакета экстренных мер стимулирования роста американской экономики, который был представлен во вторник группой сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад в размере почти 4,4%, но она восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году.