Мнучин считает приоритетной работу над проектом бюджета США на нынешний финансовый год

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Американская администрация считает приоритетной работу над проектом бюджета на нынешний финансовый год (начался в стране 1 октября), а не разработку очередной резолюции о временном финансировании работы правительства. Об этом сообщил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин, отвечая на вопросы журналистов после слушаний в банковском комитете Сената Конгресса США.

1 октября американский лидер Дональд Трамп утвердил резолюцию, продлевающую до 11 декабря финансирование правительства. Документ был одобрен обеими палатами законодательного органа. Если бы инициатива не была утверждена, стране грозила новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.

"Президент хочет удостовериться, что не будет приостановки [работы правительства], и наш приоритет - не работать над резолюцией о временном финансировании, а добиваться принятия ассигнований", - отметил глава финансового ведомства.

Он рассказал, что во вторник впервые с 26 октября обсудит со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси меры стимулирования роста американской экономики. На слушаниях Мнучин в очередной раз призвал законодателей в "кратчайшие сроки одобрить пакет помощи" американской экономике, пострадавшей от последствий пандемии. Он пообещал, что администрация будет работать с Конгрессом в этой связи. При этом министр указал на необходимость увеличить число американцев, получающих пособие по безработице.

По словам Мнучина, Белый дом и лидеры республиканцев в Конгрессе выступают за целенаправленные финансовые меры по стимулированию экономики. Он назвал опустошенными сферы гостиничного бизнеса и отрасль авиаперевозок США. Кроме того, министр заявил, что Конгресс, а не будущая администрация избранного президента Джозефа Байдена должен перераспределить неиспользованные Федеральной резервной системой (центробанком) США средства из чрезвычайного фонда по борьбе с распространением нового коронавируса в размере $455 млрд.

Контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, в котором большинство имеют республиканцы, продолжают спорить по поводу размера следующего пакета стимулирующих мер. По мнению демократов, он должен превысить $2 трлн, а республиканцы настаивают на $500 млрд. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, сделанных ФРС.