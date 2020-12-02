Bloomberg: для поставок в декабре нефти из США в Азию зафрахтовали около 20 танкеров

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Около 20 танкеров с американской нефтью могут отправиться в декабре из терминалов на атлантическом побережье США в страны Азии, где восстановление пострадавшей от пандемии экономики идет быстрыми темпами. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Bloomberg, отметившее, что большинство из них - супертанкеры, способные взять на борт около 2 млн баррелей нефти.

В октябре, по данным агентства, поставки в страны Азии осуществили 26 танкеров, а в ноябре объемы доставленной нефти сократились на 35%. Если все зафрахтованные сейчас танкеры доставят в декабре нефть в страны Азии, то, по оценке агентства Блумберг, общий объем поставок превысит октябрьский уровень.

Одна из причин роста поставок, отметило агентство, состоит в том, что в связи с возможностью продления срока действия соглашения ОПЕК+ покупатели стали приобретать нефть из США, района Средиземноморья и с месторождений в Северном море.

30 ноября начала работу министерская встреча стран ОПЕК +, которая продолжится 3 декабря. Ее участники пока не смогли прийти к консенсусу о том, в каком объеме сокращать добычу нефти в ближайшие месяцы 2021 года.

Обновленное соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ действует с мая. Первый этап сделки, когда страны альянса снижали добычу на 9,7 млн б/с, завершился в июле. С августа и до конца этого года под сокращение подпадает уже 7,7 млн б/с. А с 1 января 2021 года ограничения должны составить 5,8 млн б/с.