"Ъ": "Роснефть" выкупит Пайяхское месторождение у "Нефтегазхолдинга"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" планирует купить Пайяхское месторождение у "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова. Об этом в среду сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

"Совет директоров "Роснефти" 16 ноября одобрил сделку по покупке нефтекомпанией Пайяхского месторождения у "Нефтегазхолдинга" (принадлежит экс-главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову), которое должно войти в проект "Восток Ойл". Одновременно с ней было утверждено приобретение трейдером Trafigura доли 10% в "Восток Ойл" (туда войдут Пайяхское месторождение и месторождения Ванкорского кластера "Роснефти")", - говорится в сообщении.

По данным источника газеты, "Роснефть" может оплатить месторождение не только денежными средствами, но и рядом активов. Речь идет о "РН-Сахалинморнефтегаз", "Варьеганнефтегазе", "РН-Северная нефть", Талинском месторождении, а также хвостовых активах "Оренбургнефти" и "Самаранефтегаза".

"Роснефть" прямо не подтвердила сделку, отметив, что "включение Пайяхского и Западно-Иркинского месторождений в периметр "Восток Ойл" увеличит ресурсную базу проекта на более чем 2 млрд тонн". Однако в компании заявили о намерении продать ряд активов "на юге России, Сахалине, в Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири".

Сделка позволит "Роснефти" консолидировать активы проекта "Восток Ойл".