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"Известия": проект SSJ испытывает перебои в поставках зарубежной авионики

Как отмечают источники газеты, проблемы с поставками спровоцировали действующие американские санкции

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) испытывает проблемы с получением зарубежной авионики для самолетов SSJ-100. Об этом написала газета "Известия" со ссылкой на источники в четырех российских авиакомпаниях, эксплуатирующих эти самолеты.

Собеседники издания отметили, что сбой поставок продукции американской компании Honeywell привел к увеличению сроков строительства новой техники. Они считают, что проблемы спровоцировали действующие американские санкции, но какой именно их пакет привел к такой ситуации, сказать затруднились. "Сегодня уже сложно разобраться, кто находится под санкциями, а кто нет и какие последствия грозят иностранной компании, осуществившей поставку. В этой ситуации иностранным партнерам легче приостановить поставки оборудования", - сказал один из источников.

Другой собеседник "Известий" в региональной российской авиакомпании говорит, что для решения проблемы перевозчик самостоятельно закупает оборудование у производителей, минуя ОАК. При этом поставлять запчасти производителю он не может из-за санкционных рисков.

В ОАК утверждают, что зарубежные поставщики программы SSJ-100 не отказываются от сотрудничества. Сейчас самолеты SSJ-100 есть в парке 16 российских и зарубежных эксплуатантов, отметили в компании. "За 11 лет эксплуатации сформировался рынок провайдеров услуг послепродажной поддержки в области материально-технического обеспечения, послепродажного обслуживания и обучения персонала. Авиакомпании самостоятельно выбирают провайдеров услуг послепродажной поддержки. Это, как показывает практика лучших эксплуатантов, позволяет поддерживать исправность парка самолетов SSJ-100", - прокомментировали ситуацию "Известиям" в ОАК.

Задержки по документам

Один из источников газеты, близкий к руководству ОАК сказал, что в течение года наблюдались "временные вопросы, связанные с переоформлением ряда документов", которые не отразились на поддержке эксплуатации самолетов. Он не уточнил, о каких документах идет речь и чем вызваны сложности с их переоформлением.

Собеседник "Известий" в одной из компаний-эксплуатантов утверждает, что в ближайшие месяцы ОАК может вывести филиал "Корпорации "Иркут" "Региональные самолеты" в отдельное юридическое лицо для вывода из-под санкций. Но в ОАК уточнили изданию, что дезинтегрировать гражданские активы не планируют: стратегия, направленная на объединение производителей гражданской авиатехники, последовательно реализуется.

Эксплуатанты SSJ-100

У Red Wings нет проблем с техническим обслуживанием SSJ-100: все три самолета этого типа в парке перевозчика исправны и летают, сказал "Известиям" представитель компании. Там планируют расширять свой флот SSJ-100, добавил он.

В других авиакомпаниях на запросы "Известиям" не ответили.

В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не отрицают затруднений с поставками и утверждают, что авиакомпании не отказываются от эксплуатации воздушных судов SSJ-100 из-за проблем с поставками. "Клиенты стараются решить вопросы поставки зарубежных комплектующих самостоятельно, в рабочем порядке, контактируя напрямую с их производителями. При необходимости ГТЛК оказывает всяческое содействие авиакомпаниям в данных вопросах", - рассказали "Известиям" в лизинговой компании.

В Минпромторге и Ростехе не ответили на запрос "Известий".

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