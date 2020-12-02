Экспорт электроэнергии из России в ноябре снизился на 41,4%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Экспорт электроэнергии из России в ноябре 2020 года снизился на 41,4% в сравнении с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 1,3 млрд кВт*ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

При этом в январе - ноябре этого года экспорт электроэнергии упал на 44,1%, до 10,3 млрд кВт*ч.

Импорт электроэнергии в Россию за отчетный месяц составил 0,2 млрд кВт*ч. С начала года объем импорта снизился на 13,6% и составил 1,3 млрд кВт*ч.