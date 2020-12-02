Артюхов: новые налоговые возможности помогут развитию газохимического кластера в ЯНАО

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Новые налоговые возможности, разрабатываемые на федеральном уровне, могут стать подспорьем в создании газохимического кластера в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сказал глава региона Дмитрий Артюхов, комментируя журналистам прошедшее накануне совещание по развитию нефтегазохимии с участием президента России Владимира Путина.

Во вторник заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на встрече с президентом заявил, что создание газохимического кластера на Ямале обеспечит привлечение более 2 трлн рублей инвестиций и даст возможность организовать более 20 тыс. новых рабочих мест.

"Развитие и диверсификация экономики региона, создание новых рабочих мест - это те основные цели, которые мы сегодня перед собой ставим. Создание на территории округа новых производств не может осуществляться в отрыве от развития инфраструктуры, в том числе железнодорожной, над чем мы последовательно работаем. Существенным подспорьем при реализации крупных проектов по переработке у нас в регионе должны стать новые налоговые возможности, которые разрабатываются на федеральном уровне", - приводит пресс-служба регионального правительства слова губернатора.

Артюхов также выразил надежду, что в следующем году будет принят необходимый комплекс мер поддержки, и регион перейдет к практической стадии реализации проектов.

По словам Новака, ресурсная база полуострова Ямал позволяет выделять этан и СУГ (сжиженные углеводородные газы) для использования в качестве сырья для газохимического комплекса. Суммарные запасы и ресурсы всех месторождений полуострова Ямал составляют 26,5 трлн кубометров газа, 1,6 млрд тонн газового конденсата и 300 млн тонн нефти. Вице-премьер добавил, что производство сжиженного природного газа к 2035 году может достигнуть 120-140 млн тонн, после чего доля России займет на мировом рынке составит 15-20%.