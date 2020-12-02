Fitch не ожидает восстановления спроса на нефть до конца 2021 года

ТАСС, 2 декабря. Глобальные рынки нефти и газа будут восстанавливаться в течение всего 2021 года, но спрос на нефть вряд ли восстановится полностью, если не будет быстрого прогресса в вакцинации населения. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

"Глобальный рынок нефти и газа встанет на путь восстановления в 2021 году, но улучшения будут умеренными и неопределенными", - отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Как отмечают эксперты Fitch, действия ОПЕК+ будут направлены на устранение дисбаланса в спросе и предложении на рынке нефти, что поможет снизить волатильность цен в 2021 году. Однако ограничения добычи в рамках ОПЕК+, по мнению экспертов агентства, будут носить более локальный и менее жесткий характер, чем в начале 2020 года.

В отношении цен на природный газ Fitch ожидает повышения в 2021 году среднегодовых значений в глобальном масштабе благодаря более высокому спросу, но отмечает, что мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) может по-прежнему страдать от избыточных мощностей.

Также в Fitch сообщают, что большинство нефтегазовых компаний существенно пересмотрели свои бюджеты капитальных затрат на 2020 год и не собираются существенно увеличивать их в 2021 году. При этом около 50% компаний отрасли сгенерируют за 2021 год отрицательный свободный денежный поток после выплаты дивидендов, поскольку цены на нефть и газ по-прежнему останутся низкими. "Акцент на сокращение затрат будет продолжаться и дивиденды не будут приоритетом для большинства компаний", - говорят в Fitch.

В то же время российскому нефтяному сектору помогает "слабый" курс рубля, что позволяет компенсировать обязательства по снижению добычи в рамках ОПЕК+ в 2020 году, отмечают в Fitch, ожидая, что такая картина сохранится и в 2021 году. При этом в агентстве подчеркивают низкую долговую нагрузку российских нефтяников.

При этом Fitch подчеркивает, что вторая волна полномасштабных блокировок в 2021 году, отсутствие прогресса с вакциной и крах ОПЕК + могут в совокупности привести к "идеальному шторму" для нефтегазового рынка. При этом агентство не ожидает, что повышенное внимание в мире к низкоуглеродным источникам энергии будет оказывать серьезное влияние на рынок нефти в ближайшее три-пять лет. Хотя и отмечают, что декаборнизация уже стала неизбежной. А экологическая политика Джо Байдена (признанного американскими СМИ избранным президентом США) может стать одним из основных факторов, влияющих на глобальную экологическую повестку дня.