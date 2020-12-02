"Яндекс" назвал 2020 год переломным для промышленных компаний в использовании "облаков"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса подтолкнула даже самые консервативные промышленные предприятия переходить на использование облачных сервисов. Этот год станет отправной точкой для данной тенденции, рассказал руководитель направления по работе с нефтегазовым сектором Yandex.Cloud Александр Машика в рамках форума "Иннопром онлайн".

По его словам, если раньше некоторые промышленные компании занимали не очень активную позицию с точки зрения перехода на облачные платформы, то "за последний год даже самые консервативные, большие, холдинговые структуры начинают присматриваться к "облакам" и, как минимум, начинать диалог в этом направлении".

"Могу сказать, и мне это очень приятно, потому что я достаточно много и долго работаю с индустрией промышленности, в том числе с точки зрения взаимодействия по облачным технологиям, что именно 2020 год, на мой взгляд, становится переломным. Далее соответственно промышленная индустрия будет меняться, поворачиваться все ближе и ближе лицом к облачным технологиям", - сказал он.

Одними из основных драйверов этого тренда, считает Машика, являются западный опыт и успехи иностранных компаний, которые переходят на "облака", а также развитие российских технологий и появление перспективных "облачных" провайдеров в России.