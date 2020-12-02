На курорте "Мамисон" к 2023 году построят две канатные дороги и 15 км горнолыжных трасс

ТАСС, 2 декабря. Строительство двух канатных дорог и почти 15 км горнолыжных трасс предполагается в рамках первого этапа развития курорта "Мамисон" в Северной Осетии до 2023 года, следует из результатов Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России (есть в распоряжении ТАСС).

Ранее в интервью ТАСС первый заместить министра экономического развития РФ Михаил Бабич сообщил, что горнолыжный курорт "Мамисон" в Северной Осетии планируется построить в 2021-2023 годах. На развитие курорта в бюджете запланировано 7,4 млрд рублей.

"В рамках первого этапа развития курорта до 2023 года предполагается строительство в окрестностях села Калак двух канатных дорог, а также 14,9 км горнолыжных трасс, здания сервис-центра, объектов инженерной инфраструктуры", - следует из документа.

Отмечается, что преимуществами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Мамисон" являются уникальные природные условия, позволяющие использовать курорт в течение всего года, развивая как зимние, так и летние виды отдыха (альпинизм, рафтинг, парапланеризм, конные и пешие походы, летний туризм). Предполагается также, что ледники и большая высота над уровнем моря обеспечат продолжительный сезон катания.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Решение о строительстве курорта приняли в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. В сентябре 2019 года на территории всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" создана особая экономическая зона.