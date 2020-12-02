Кировская область направит около 100 млн рублей на поддержку аэропорта в 2020 году

КИРОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области направят в 2020 году 100 млн рублей на поддержку аэропорта "Победилово", который недополучил порядка 20 млн рублей доходов из-за снижения пассажиропотока в результате пандемии, сообщил ТАСС председатель правительства региона Александр Чурин.

Из-за пандемии коронавируса и отмены авиарейсов в апреле пассажиропоток в кировском аэропорту Победилово упал в 28 раз по сравнению с апрелем прошлого года, аэропорт обслужил 600 пассажиров, в то время как годом ранее за тот же период - 17 тыс. человек. В летние месяцы пассажиропоток начал восстанавливаться, а по итогам 11 месяцев составил почти 200 тыс. человек (по итогам 2019 года - 240 тыс. человек).

"Ситуация, которая была весной, поставила аэропорт в несколько затруднительное положение. Недополученные доходы в связи со снижением пассажиропотока составили порядка 20 млн рублей. Около 100 млн рублей направим в этом году на поддержку аэропорта. На следующий год мы хотим увеличить объем поддержки аэропорта на сумму, [необходимую для] субсидирования новых маршрутов", - сказал Чурин.

Ранее на пресс-конференции Чурин сообщил журналистам, что в 2021 году планируется запуск новых субсидируемых авиамаршрутов из Кирова в Калугу, Екатеринбург и Уфу, на эти цели Кировская область планирует направить 65 млн рублей, также планируется федеральное софинансирование в размере порядка 70 млн рублей.

По словам председателя областного правительства, из-за пандемии в этом году не удалось приступить к ремонту аэровокзала. "Определенные доходы аэропорта должны были быть направлены на ремонт аэровокзала. Но в этом году у нас достаточно много сделано: проведены инфраструктурные изменения, это касается водоснабжения, содержания взлетно-посадочной полосы", - сказал Чурин. Он отметил, что в следующем году начнется строительство аварийно-спасательной станции, также планируется начать ремонт фасадов здания аэровокзала, помещений обслуживания пассажиров и размещения персонала аэропорта.

Победилово - аэропорт города Кирова, расположенный в 22 км юго-западнее от центра. Обслуживает региональные рейсы по России. Имеет статус аэропорта федерального значения. Из аэропорта Кирова сейчас можно улететь по пяти направлениям: в Москву, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, в летнее время выполнялись рейсы в Симферополь и Сочи.