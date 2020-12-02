Кабмин Литвы одобрил закупку около 0,5 млн доз вакцины от коронавируса компании Moderna

ВИЛЬНЮС, 2 декабря. /ТАСС/. Литовское правительство одобрило приобретение партии вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Решение об этом принято в среду на заседании кабинета министров.

"Правительство решило поддержать предложение Министерства здравоохранения Литвы и приобрести 496 тыс. доз вакцины компании Moderna", - сообщила пресс-служба кабмина.

Как отмечается в сообщении, одним из главных аргументов в пользу такого решения было тот факт, что клинические исследования подтвердили высокую эффективность препарата, составляющую 94,5%. Стоимость приобретаемой партии не указывается.

18 ноября правительство одобрило приобретение 1,24 млн доз вакцины BioNTech и Pfizer. Ранее была одобрена закупка препаратов - 1,86 млн доз и 1,24 млн доз - компаний AstraZeneca и Janssen.

Вильнюс закупает препараты от коронавируса не в одиночку, а совместно с другими членами ЕС. Литва присоединилась к коллективной закупке сообщества. Просьба о выделении необходимой квоты еще в конце июля была направлена в Еврокомиссию. Вакцинацию от коронавируса обязательной в Литве объявлять не планируется.