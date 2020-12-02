В Карачаево-Черкесии пройдет форум "Легкая промышленность: курс на экспорт"

ЧЕРКЕССК, 2 декабря./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют организовать промышленный форум для налаживания контактов между производителями региона и крупными федеральными сетями, рассказала в среду ТАСС президент Торгово-промышленной палаты КЧР Диана Хубиева.

"С 16 по 18 декабря на территории Карачаево-Черкесии в третий раз пройдет главное ежегодное отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие - форум "Легкая промышленность: курс на экспорт". В рамках форума запланирована онлайн-конференция "О самом главном и актуальном для производителей КЧР от экспертов и практиков индустрии моды и легкой промышленности", - сообщила Хубиева.

Она отметила, что участниками форума станут представители федеральных и региональных институтов развития и поддержки малого и среднего бизнеса, федеральные эксперты, предприниматели в сфере легкой промышленности, представители предпринимательских объединений и бизнес-ассоциаций, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики.

В течение двух дней участники мероприятия представят свою продукцию на ведущей экспозиционной площадке страны, примут участие в B2B-встречах с компаниями и производителями легкой промышленности, обсудят наиболее актуальные вопросы развития отечественной легкой промышленности. В рамках форума также состоятся мастер-классы по электронным площадкам, по маркировке товаров и по трендам "Осень-зима 2020/21".

В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет в двух форматах - онлайн и офлайн с трансляцией в интернете. Офлайн-часть мероприятия будет организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Форум проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Организатором мероприятия выступает Центр "Мой Бизнес" Карачаево-Черкесии совместно с Торгово-промышленной палатой КЧР при поддержке регионального Министерства экономического развития.