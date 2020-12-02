Начинающие фермеры Кубани получат гранты на общую сумму более 65 млрд рублей

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Гранты на общую сумму более 65 млрд рублей получат 18 начинающих фермерских хозяйств Краснодарского края. В регионе определили победителей конкурса "Агростартап", сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В Краснодарском крае определили победителей второго конкурса "Агростартап". Сегодня эта программа входит в национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства и становится все более востребованной среди фермеров. По итогам конкурса гранты получат 18 начинающих КФХ края на общую сумму более 65 млн рублей", - сообщил Кондратьев.

Деньги будут направлены на строительство помещений, покупку сельхозтехники или оборудования для производства и переработки продукции. Благодаря этому фермеры смогут нарастить производство, расширить географию поставок своих товаров. "Мы заинтересованы в том, чтобы качественная фермерская продукция была сегодня максимально доступна жителям региона. В конечном счете, от этого выиграют и сами сельхозтоваропроизводители, и АПК в целом, и краевой бюджет. Со своей стороны регион принципиально не снижает объемы поддержки сельхозпроизводителей, несмотря на пандемию и экономические сложности", - отметил он.

Ежегодно развитие фермерства из регионального бюджета направляется около 1,8 млрд рублей. Глава региона добавил, что в следующем году урезать финансирование не планируется. "Фермерские хозяйства должны оставаться основой всего АПК края, фундаментом развития сельских территорий", - заметил он.

В региональном министерстве сельского хозяйства ТАСС уточнили, что наибольшее количество проектов, получивших гранты, - в отрасли животноводства и овощеводства. Так, фермеру из Гулькевичского района грант позволит модернизировать животноводческий комплекс, нарастить объемы производства животноводческой молочной продукции.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, эксперты неоднократно называли Кубань житницей России и гарантом продуктовой безопасности страны. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет разные виды культур в другие субъекты РФ, в том числе яблоки и косточковые. Кубань - основной экспортер зерна.