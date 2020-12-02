АСИ создаст неформальный клуб российских и южнокорейских предпринимателей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) создаст неформальный клуб предпринимателей Российско-Корейского и Корейско-Российского делового и инвестиционного совета. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-служба агентства.

"Директор направления "Новый бизнес" АСИ Артем Аветисян, который также является председателем Российско-Корейского совета, выступил с инициативой о создании клуба российских и южнокорейских предпринимателей. Агентство одобряет предложение и создаст такой клуб", - сообщили в пресс-службе.

В АСИ считают, что обмен опытом по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и лучшими практиками адаптации бизнеса к новым условиям "придаст дополнительный импульс развитию бизнеса между Россией и Южной Кореей".

"В период пандемии коронавируса предприниматели находят бизнес-решения, адаптируют свою модель к новым реалиям, находят новые рынки сбыта и перспективы. Таких бизнес-кейсов у российского и корейского бизнеса накопилось достаточно. И мы были бы рады обменяться опытом с нашими корейскими коллегами, чтобы бизнес увидел новые возможности там, где раньше виделись трудности, чтобы повысился доверительный уровень отношений между предпринимателями наших стран", - привела пресс-служба слова Аветисяна.