Совкомбанк покупает страховую компанию "МетЛайф" в России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совкомбанк объявил о покупке российской "дочки" страховой компании MetLife, Inc. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Совкомбанк, третий по величине частный банк в России, и MetLife, Inc., одна из крупнейших в мире страховых компаний, обслуживающая 90 млн клиентов на 40 мировых рынках, объявляют о заключении юридически обязывающего договора, в соответствии с которым Совкомбанк приобретет АО "Страховая компания "МетЛайф", российскую дочернюю компанию MetLife, Inc.", - говорится в сообщении.

В банке ожидают, что сделка может быть закрыта в первом квартале 2021 года после получения одобрений регулирующих органов и выполнении других стандартных для таких сделок условий закрытия. Помимо этого, после завершения сделки компания "МетЛайф" сменит название. Сумму сделки стороны не разглашают в силу положений договора о конфиденциальности.

"С приобретением АО "Страховая компания "МетЛайф" Совкомбанк получит компетенции в страховании жизни мирового уровня, 25-летний опыт работы на российском рынке и расширит спектр некредитных финансовых продуктов, которые мы предлагаем нашим клиентам", - комментирует сделку председатель правления банка Дмитрий Гусев, слова которого приводятся в сообщении.

Он также добавил, что в январе текущего года Совкомбанк приобрел "Либерти страхование", российскую "дочку" другой американской страховой компании, Liberty Mutual. И уже за девять месяцев "Совкомбанк страхование" (новое название "Либерти страхование" - прим. ТАСС) увеличил прибыль в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. "Мы уверены, что инфраструктура и компетенции "МетЛайф", наложенные на масштаб и экспертизу в интеграции приобретенных компаний Совкомбанка, дадут не менее впечатляющий результат", - считает Гусев.

При этом глава "МетЛайф" в России Георге Димитру считает, что синергия с банком будет способствовать дальнейшему росту и процветанию бизнеса, и команда страховой компании рада стать частью группы "Совкомбанк".