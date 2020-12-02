В "Руспродсоюзе" обеспокоены задержкой оплат от "Алых парусов"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Участники ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" обеспокоены задержкой оплат от "Алых парусов", но официально никаких уведомлений об изменении условий работы не получали. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков.

"Официально сеть не информировала поставщиков об изменении условий работы. Однако поставщики, сотрудничающие с сетью, обеспокоены задержкой оплат по текущим контрактам и ростом дебиторской задолженности", - сказал он.

Востриков отметил, что действующие договоры поставки с "Алыми парусами" на данный момент у участников ассоциации есть.

Ранее "Коммерсантъ" и ряд Telegram-каналов сообщили, что сеть "Алые паруса" закрывает магазины. Управление историческим универмагом "Елисеевский", якобы, также отойдет от "Алых парусов" другому игроку. По информации ТАСС, торговая сеть "Алые паруса", объединяющая восемь магазинов в Москве, закрыла почти все свои торговые объекты, кроме магазина "Елисеевский" в историческом здании на углу Тверской улицы и Козицкого переулка и универмага в ТЦ "На Беговой". Гендиректор "Елисеевского" Наталья Харитонова сообщила ТАСС, что магазин не закрывается, управляющая компания ("Алые Паруса") не меняется.

"Руспродсоюз" - это профессиональный союз производителей и поставщиков продуктов питания, межотраслевая организация, которая объединила производителей и поставщиков продовольственных товаров из регионов, юга России и Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время в "Руспродсоюз" входит более 400 производителей и поставщиков продовольственных товаров.