Deutsche Bank планирует закрыть 200 филиалов в ФРГ к 2022 году

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Крупнейший фининститут Германии Deutsche Bank намерен в течение последующих двух лет закрыть 200 филиалов на территории ФРГ в рамках программы по оптимизации работы в условиях жесткой экономии, обусловленной пандемией. Об этом сообщил заместитель генерального директора банка Карл фон Рор в опубликованном в среду интервью газете Die Welt.

"Как уже было объявлено, мы закроем около сотни отделений Deutsche Bank. Кроме того, мы хотим сократить примерно 50 филиалов Postbank в течение следующих двух лет. В целом к концу 2022 года наша сеть в Германии уменьшится еще на 200 филиалов", - отметил фон Рор.

Вместе с тем банкир подчеркнул, что фининститут сократит рабочие места в своих центральных офисах. "Несколько дней назад мы смогли договориться о сокращении 37% рабочих мест в наших головных офисах во Франкфурте-на-Майне и Бонне", - заметил фон Рор. Таким образом, к 2022 году, по его словам, в штаб-квартирах банка в этих городах будет сокращено порядка 350 рабочих мест.

Более того, банкир исключил возможность слияния отделений Deutsche Bank и Postbank. "Мы придерживаемся стратегии двух брендов, поскольку у нас очень дифференцированное позиционирование бренда. Однако в будущем они будут сотрудничать еще более тесно", - заключил он.

Deutsche Bank является одним из важнейших транснациональных банков. Имеет представительства более чем в 70 странах. На территории Германии функционируют порядка 500 филиалов Deutsche Bank. Дочерняя компания Postbank имеет около 800 отделений.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), число инфицированных коронавирусом в Германии составляет 1 084 743, умерли от последствий инфекции 17 123 человек.