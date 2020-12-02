Пригожин намерен оспорить решение о введении против него санкций

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский предприниматель, глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин, который был включен в черный список ЕС за нарушение режима санкций против Ливии, заявил, что намерен оспорить решение о наложении санкций. Совет Европы принял его заявление к рассмотрению, сообщает пресс-служба компании "Конкорд" на своей странице во "ВКонтакте".

"Совет Европы принял к рассмотрению заявление Евгения Викторовича Пригожина об исключении его из санкционного списка по Ливии и в соответствии с установленной процедурой Евросоюза представил документы, на основании которых было принято решение о наложении санкций. Команда юристов Евгения Викторовича намерена оспорить решение о наложении санкций и доказать отсутствие оснований для их введения", - говорится в сообщении.

Пригожин сообщил, что сведения в данных документах основаны на выдержках из СМИ, "в том числе содержащих в большинстве своем фейковую информацию и домыслы", добавили пресс-службе.

В октябре Пригожин был включен в обновленный черный список ЕС по Ливии, введенный за подрыв безопасности этой страны и нарушение санкционного режима в отношении нее. В документе уточняется, что предприниматель якобы поддерживает тесные контакты с ЧВК "Вагнер", которая, в частности, участвовала в многократных нарушениях эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Пригожину запрещен въезд на территорию сообщества, а его финансовые активы в Европе подлежат заморозке.

Компания "Конкорд", которую возглавляет бизнесмен, ранее отвергла причастность Пригожина к указанной ЧВК. В сообщении пресс-службы "Конкорда" на ее странице во "ВКонтакте" говорится, что Пригожин к данной ЧВК "не имеет отношения, не финансирует".