Schlumberger предоставит ливийской NOC технологии для восстановления добычи нефти в стране

ТАСС, 2 декабря. Нефтесервисная компания Schlumberger и ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) достигли договоренности о передаче нефтекомпании современных технологий добычи нефти, которые помогут восстановить добычу в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Встречу, на которой обсудили передачу технологии Schlumberger нефтяникам Ливии, провели глава NOC Мустафа Саналла и главный исполнительный директор нефтесервисной компании Оливье Ле Перч.

Из-за конфликта между претендующими на власть в стране правительствами нефтяная отрасль Ливии работает нестабильно. В начале этого года прекратили работу главные наливные терминалы страны, был введен режим форс-мажора в связи с невозможностью выполнения своих контрактных обязательств. 26 октября NOC объявила о возобновлении добычи на всех нефтяных месторождениях страны, а также о возобновлении экспорта сырья со всех наливных портов.

31 октября Саналла в интервью Bloomberg заявил, что нефтедобыча в стране достигла 800 тыс. баррелей в сутки. По его словам, в начале следующего года Ливия планирует достичь добычи в 1,3 млн баррелей в сутки.