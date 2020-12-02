Россельхознадзор запретил ввоз из неблагополучных по гриппу птиц территорий ЕС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел временные ограничения на экспорт в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по гриппу птиц стран и территорий Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из ряда стран Евросоюза", - отмечается в сообщении.

В частности, с 2 декабря запрет распространяется на экспорт этих товаров из несколько районов Германии (Росток, федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания), Зегеберг и Дитмаршен (федеральная земля Шлезвиг - Гольштейн). Кроме того, с 30 ноября аналогичные ограничения были введены в отношении всей территории Бельгии.

Подобные меры также с 27 ноября действуют в отношении Польши и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, с 26 ноября - шведского лена Сконе и хорватской жупании Копривницко-Крижевачка, с 19 ноября - Дании, с 17 и 10 ноября - немецких районов: Передняя Померания-Рюген и Северная Фризия, с 3 ноября - Нидерландов.

Из перечисленных стран и административных территорий временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы.