СМИ: в переговорах министров ОПЕК+ появилась надежда на позитивный исход

ТАСС, 2 декабря. Неформальные консультации министров ОПЕК+ которые продолжались сегодня, наконец, сдвинулись с мертвой точки, появились шансы на успешный исход. Об этом пишет Energy Intelligence со ссылкой на делегатов.

Как отмечает агентство, "переговоры стали более дипломатичными". Источники EI уверяют, что желанный "консенсус завтра будет достигнут".

Еще утром в среду источники ТАСС говорили, что прогресса в консультациях нет, и многие делегаты даже не понимали, "что происходит".

Министры стран ОПЕК+ по меньшей мере с середины ноября пытаются найти компромисс по поводу механизма сокращения добычи нефти в 2021 году. Есть три основных сценария, у каждого из которых есть сторонники и противники. По основному варианту страны ОПЕК+ продлевают действующий уровень сокращения добычи как минимум до конца марта 2021 года. По другому - реализуют первоначальные договоренности и увеличивают добычу нефти на 1,9 млн баррелей в сутки с января. Третий сценарий предполагает постепенное увеличение объемов в течение первого квартала.

Министерская конференция стран ОПЕК+ из-за этого даже была перенесена с 1 на 3 декабря. Оставшееся время планировалось использовать для дополнительных консультаций. Заседание, которое назначено на четверг в 16 часов по московскому времени, пройдет в формате видеоконференции.