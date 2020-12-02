Объем платных услуг населению в III квартале вырос на 31,2% по сравнению со II кварталом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Объем платных услуг населению в третьем квартале 2020 года вырос на 31,2% по сравнению с показателем второго квартала, следует из доклада "Социально-экономическое положение России" за январь - октябрь, подготовленного Росстатом.

В октябре объем платных услуг населению сократился на 13,4% в годовом выражении и на 0,9% к сентябрю текущего года. За январь - октябрь показатель сократился на 18,1% в годовом выражении.

Всего в октябре россиянам оказано платных услуг на сумму 770,9 млрд рублей. Сильнее всего - на 7,6% в годовом выражении - вырос объем курьерских услуг и услуг почтовой связи. Рост показала и динамика медицинских услуг - на 2,3% в годовом выражении и на 5,3% к сентябрю текущего года. Бытовых услуг россиянам оказано в октябре на 92,5 млрд руб., что на 1,8% больше, чем в сентябре. Сильнее всего в октябре по сравнению с сентябрем выросла динамика по услугам бань и душевых - на 7,2% и на техобслуживание транспортных средств - на 4,9%.