Объем продаж онлайн-ретейлеров в октябре вырос в 2,4 раза год к году

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Объем продаж онлайн-ретейлеров в октябре 2020 года вырос в 2,4 раза относительно аналогичного периода 2019 года и на 11,2% по сравнению с сентябрем. Об этом говорится в докладе Росстата "Социально-экономическое положение России".

"В октябре 2020 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям по сравнению с сентябрем 2020 года выросли на 11,2% (в сопоставимых ценах), с октябрем 2019 года - рост составил 2,4 раза. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций выросла до 5,9% против 2,8% в октябре 2019 года. В общем объеме интернет-торговли более 60% приходится на долю DNS, Ozon, Wildberries, "М.Видео", "Ситилинк", - говорится в докладе.

Оборот розничной торговли в октябре 2020 года составил 2,98 трлн рублей. По сравнению с октябрем 2019 года снижение оборота составило 2,4% (в сопоставимых ценах). По сравнению с сентябрем 2020 года - рост на 2,1%. В целом, показатели октября оказались лучшими в 2020 году. На втором месте показатель оборота розничной торговли в августе 2020 г., составивший 2,94 трлн рублей.

В октябре темпы продаж продуктов питания вновь оказались выше, чем продажи непродовольственных товаров. С мая по август продажи непродовольственных товаров росли опережающими темпами, что было связано со спадом потребительского спроса в период введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Наибольший рост продаж в магазинах и торговых точках крупных и средних торговых компаний за октябрь в сопоставимых ценах показала торговля свежими фруктами - на 21,7%. На 18,7% за месяц выросла торговля свежими овощами, на 17,3% - телевизорами, на 14,7% - муки, на 9,2% - питьевого молока. На 12,9% увеличились продажи лекарств, на 11,2% - медицинских изделий и материалов. Продажи сахара в октябре по сравнению с сентябрем упали в сопоставимых ценах на 4,7%. До этого, за 9 месяцев 2020 года продажи сахара выросли по сравнению с январем - сентябрем 2019 года на 2%.

Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в октябре по сравнению с сентябрем выросли в сопоставимых ценах на 3,1%, муки - на 5%. До этого, за 9 месяцев 2020 года продажи хлеба и хлебобулочных изделий сократились по сравнению с январем - сентябрем 2019 года на 2%, муки - на 1%.