Промсвязьбанк увеличил лимит на сотрудничество с компаниями Узбекистана до $500 млн

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) продолжает активно развивать сотрудничество с Узбекистаном, который является одним из ключевых международных направлений банка, и после многолетнего взаимодействия с республикой увеличивает страновой лимит до $500 млн, следует из пресс-релиза кредитной организации.

"Узбекистан входит в ТОП-3 международных экспозиций для банка. Мы активно сотрудничали и сотрудничаем со всеми основными узбекскими финансовыми институтами, в основном организуя финансирование поставок товаров в таких отраслях как автомобильная промышленность, металлургия, химия, текстиль, удобрения", - заявил руководитель дирекции международного бизнеса ПСБ Александр Мещеряков, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что после либерализации валютного законодательства в Узбекистане в сентябре 2017 года объемы сотрудничества с РФ существенно выросли. В частности, с 2017 по 2019 год объем экспорта из России в республику вырос в два раза. "Если говорить о межбанковских операциях по торговому финансированию, то до 2017 года в ПСБ этот уровень сотрудничества с узбекскими банками измерялся в десятках миллионов долларов в год, а сейчас это уже сотни миллионов долларов в год", - говорится в сообщении.

Топ-менеджер ПСБ считает рынок Узбекистана перспективным для российского бизнеса и надеется на дальнейшее активное сотрудничество с республикой. "Уверен, что сотрудничество между нашими странами продолжит динамично развиваться. Узбекистан является очень перспективным рынком для российских компаний, и банки готовы содействовать росту торговли между нашими странами", - считает Мещеряков.