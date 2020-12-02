Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,33-1,86%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду продолжил восходящую динамику на противоречивом внешнем фоне. Так, индекс Мосбиржи по итогам дня вырос на 1,33%, до 3189,61 пункта, РТС - на 1,86%, до 1335,44 пункта.

Курс доллара по отношению к российскому рублю по состоянию на 19:09 мск снизился на 0,61%, до 75,23 руб., а евро - на 0,56%, до 90,92 руб.

С одной стороны, покупкам в российских бумагах способствовало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог прибавить 0,5%, поднявшись в район $47,6 за баррель. С другой, давление на рынок оказывала динамика западных площадок, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,6%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,3% и 0,2% соответственно.

Лидерами торгов выступили акции "Норильского никеля" (+4,6%), поскольку инвесторы продолжают пересматривать свое отношение к бумагам компании на фоне прошедшего Дня инвестора.

"Согласно информации, большое внимание компании будет уделяться реализации масштабной программы ESG (Environmental, Social and Governance). Капитальные затраты и краткосрочный прогноз по производству металлов остался без изменений. Компания повысила прогноз по объему производства металлов к 2030 году. Мы сохраняем рекомендацию покупать для акций данного эмитента", - прокомментировал главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Компанию "Норникелю" составили ММК и EN+, прибавившие более 3%. Хуже рынка торговались "Детский мир" (-4%), где продолжается коррекция после бурного роста понедельника, и АФК "Система" (-2%).

Прогноз на 3 декабря

Завтра настроения на рынках могут остаться смешанными, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. "Вирусное давление и слабые статистические маркеры продолжат сдерживать аппетиты к покупке риска", - пояснил он.

Из статистики дня эксперт выделил ноябрьский индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) КНР от Caixin, композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit еврозоны за минувший месяц, из данных США - число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю.

По оценкам "БКС мир инвестиций", в четверг индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3100-3200 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 75,2-76,7 руб.

В "Фридом финанс" также полагают, что шансы на повышение рынка в четверг представляются положительными. Целевые уровни закрытия торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3145-3200 пунктов, а также 75,40-76,15 руб. и 90,40-91,80 руб. соответственно.