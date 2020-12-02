Investor Day "Сбера" посмотрели онлайн более 1,3 человек со всего мира

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 1,3 млн человек посмотрели трансляцию презентации "День инвестора" (Investor Day), организованной "Сбером", рассказывающей о стратегии банка на ближайшие три года. Она прошла 30 ноября и 1 декабря, сообщили в среду в пресс-службе "Сбера".

"Двухдневный Investor Day "Сбера", на котором топ-менеджеры компании представили стратегию на ближайшие три года, завершился. Мероприятие проходило 30 ноября и 1 декабря. За трансляцией, которая велась на двух языках - русском и английском, следило более 1,3 млн зрителей из разных стран, в том числе США, Великобритании, Франции", - говорится в сообщении.

В "Сбере" отмечают, что Investor Day организован в уникальном формате. Во время съемок были использованы лучшие технологические практики, наработанные "СберМаркетингом" при подготовке онлайн-конференции "СберКонф". Отмечается, что на ней 24 сентября 2020 года было объявлено о трансформации компании и ребрендинге. В коде конференции было объявлено о переименовании Сбербанка в "Сбер" и смене логотипа. Специально для Investor Day была разработана студия Sber Virtual Production Studio с использованием виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности.

"Для управления применялась платформа Unreal Engine, благодаря чему в режиме реального времени фоны выводились на экраны за спинами спикеров в соответствии с перемещением камеры, создавая эффект объема в кадре. Картинка была сформирована сочетанием VR-фона за спикерами и AR-слоя перед ними. VR-фон был создан в стилистике визуальной концепции инновационных офисов "Сбера" - "СберСити" на Кутузовском проспекте и Технопарка "Сбера" в Сколково. AR-слой заменял традиционный экран для презентаций - в нем визуализировались основные тезисы и данные из докладов спикеров", - рассказали в "Сбере".

Эксперты высоко оценили формат, предложенный "Сбером", отмечают в пресс-службе.

"По мнению экспертов и аналитиков, данный формат является самым передовым и технологичным для проведения деловых мероприятий такого уровня", - говорится в сообщении.