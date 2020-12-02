Южная Осетия и Россия договорились о совместном контроле товаров на МАПП "Нижний Зарамаг"

ЦХИНВАЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Южной Осетии и России договорились о совместном контроле товаров и транспортных средств в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Нижний Зарамаг" на российско-югоосетинский границе с целью минимизации таможенных барьеров. Об этом в среду заявил президент республики Анатолий Бибилов на встрече с членами общественной палаты Южной Осетии.

"С Российской Федерацией подписано соглашение о совместном контроле товаров и транспортных средств в многостороннем пункте пропуска "Нижний Зарамаг". Проработана дорожная карта, по которой существующие сегодня таможенные барьеры будут минимизированы. По всем проблемам, возникающим с оформлением грузов и провозом товаров, теперь можно будет обращаться и к югоосетинским таможенникам", - сказал Бибилов.

Он уточнил, что это первый шаг по более упрощенному передвижению грузов и товаров через российско-югоосетинскую границу.

На встрече югоосетинского руководства с российскими коллегами в Москве 18 ноября была определена дорожная карта по решению проблемных вопросов, возникающих при перевозке грузов из России в Южную Осетию через таможенный пост "Нижний Зарамаг".

Власти Южной Осетии ранее сообщали, что югоосетинские предприниматели периодически сталкиваются с трудностями при провозе товаров из России в республику, и связаны они, прежде всего, с декларированием и оформлением документов в соответствии с таможенными правилами Евразийского экономического союза, закрепленными в соглашении об интеграции таможенных органов России и Южной Осетии, подписанном в 2016 году.

Глава таможенного комитета Южной Осетии Мурат Цховребов также отмечал, что проблема ввоза продуктов питания возникает регулярно, и связано это с требованием декларирования товаров, а также обязательным весовым контролем автомобилей.