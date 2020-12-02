В Минэнерго сообщили, что Венгрия заинтересована в долгосрочных поставках газа из России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Венгрия высказала заинтересованность в долгосрочных поставках газа из России. Об этом сообщает Минэнерго России по итогам переговоров министра энергетики России Николая Шульгина с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Одной из центральных тем разговора стало сотрудничество в газовой сфере, в том числе в контексте дальнейшего развития газотранспортных систем стран Юго-Восточной Европы. При этом сторонами констатирована заинтересованность в продолжении поставок газа из России в Венгрию на долгосрочной основе", - говорится в сообщении.

Шульгинов подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс занимает особое место в двусторонних торгово-экономических отношениях.

Министры также затронули сотрудничество в атомной сфере, в частности - проект расширения АЭС "Пакш".