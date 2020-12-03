Кабмин обсудит исполнение бюджета, выплаты медикам и помощь семьям с детьми

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство России обсудит в четверг на очередном заседании исполнение федерального бюджета за январь - сентябрь 2020 года, помощь семьям с детьми и выплаты медикам за работу с больными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Несколько вопросов повестки дня посвящены выделению средств на выплату медикам и другим сотрудникам, помогающим в борьбе с коронавирусом, сумм за особые условия труда, отпускных и компенсаций за неиспользованные отпуска.

Также правительство планирует обсудить проект закона, который призван усовершенствовать регулирование вопросов государственной поддержки семей с детьми в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам. Другой законопроект направлен на регулирование охраны труда, в частности, он должен внедрить управление профессиональными рисками в систему управления охраной труда. Еще один документ, который рассмотрит кабмин, призван устранить правовые пробелы и избыточные требования при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электротранспортом.

Правительство также обсудит выделение средств на реконструкцию и реставрацию основного здания Санкт-Петербургской государственной консерватории, на оснащение НИИ пульмонологии Федерального медико-биологического агентства оборудованием и на выполнение строительно-монтажных работ с последующим вводом объекта в эксплуатацию в 2021 году, а также на создание подмосковного образовательного молодежного центра (мастерской управления "Сенеж").

Поддержка регионов и аграриев

Несколько вопросов повестки дня связаны с поддержкой экономики регионов и отдельных отраслей. Так, кабмин обсудит выделение бюджетных средств на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов и распределит бюджетные трансферты на восстановление материально-технической базы пострадавших сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение их финансовой устойчивости, а также обеспечение подготовки и своевременного проведения весенних полевых работ в 2021 году.

Правительству предстоит обсудить проект закона о поправках в Гражданский кодекс, которые направлены на расширение инструмента структурирования сделок по залогу ценных бумаг, позволяя залогодателю минимизировать риски утраты контроля над хозяйственным обществом и обеспечивая передачу залогодержателю некоторых прав, например, права на получение дивидендов, права на доступ к документам хозяйственного общества или на требование проверки компании ревизионной комиссией. "Наличие возможности гибко распределять права по ценной бумаге между залогодателем и залогодержателем призвано способствовать заключению соответствующих сделок и поддержанию деловой активности", - уверены в кабмине.

Обсудят члены правительства и проект закона, который позволит не начислять пеню за невнесение квартальных авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду по итогам III квартала 2020 года. Кроме того, будет обсуждаться возможность проведения в электронной форме аукционов на право заключения договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, договоров пользования водными биоресурсами и договоров пользования рыболовным участком.

В повестку дня заседания включен проект закона, который предусматривает создание эффективного механизма выполнения взятых инвестором обязательств в рамках строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры морских портов. Кроме того, на заседании будет обсуждаться законопроект, который позволит исключить случаи использования ведомственной охраны на объектах, которые не отнесены к сфере ведения соответствующих федеральных органов исполнительной власти или организаций.