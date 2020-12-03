"Ъ": суд на Кипре арестовал активы банкиров Ананьевых на сумму €267 млн

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Окружной суд Лимасола на Кипре по иску банка "Траст" принял решение об аресте по всему миру активов бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых, а также их жен на сумму €267 млн. Об этом в четверг сообщает газета " Коммерсантъ " со ссылкой на банк.

По данным издания, судом также было удовлетворено "заявление об аресте активов третьего лица, которое предположительно является номинальным держателем части активов братьев Ананьевых". В "Трасте" газете сообщили, что требования к банкирам были связаны с "реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением".

В банке не сообщили изданию, на какие именно активы наложен арест. При этом глава "Траста" Александр Соколов отметил, что это "последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков".

Дело Ананьевых

По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить управление Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ РФ нарушений при кредитовании, вовлекли в преступную группу восьмерых бывших сотрудников банка и иностранца для хищения денег. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "Промсвязькапитал", PSB Finance S.A. UNDT, деятельность которых контролировалась Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной.

После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд руб. и $505,6 млн соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку. Таким образом, в течение нескольких часов на Кипр были выведены 87,2 млрд рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию этих денег. Братья находятся в международном розыске.

Следствие совместно с ФСБ, МВД и Росфинмониторингом установило имущество Ананьевых на 50 млрд рублей, на него наложен арест. Также устанавливается имущество соучастников преступления для наложения ареста.