"Ведомости": ФАС попросили принять меры против сервисов "Яндекса" и Mail.ru

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России два заявления в отношении "Яндекса" и Mail.ru Group из-за недобросовестной конкуренции. Об этом в четверг сообщают "Ведомости" со ссылкой на обращение гендиректора АЗАПИ Максима Рябыко в ФАС.

По данным издания, глава АЗАПИ обратился в ФАС с просьбой выдать "Яндексу" предписание об устранении признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением. Он отметил, что "Яндекс" в рамках действующего антипиратского меморандума предоставляет преференции только владельцам прав на аудиовизуальные произведения, а книжные издательства лишены механизма защиты своего контента. В заявлении Рябыко также указал, что издательства регулярно обнаруживают нелегальные копии книг в поисковой выдаче и на сервисах "Яндекса".

Аналогичные меры Рябыко также просит принять и в отношении Mail.ru Group. В обращении он отметил, что компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке и уклоняется от использования технологии "цифрового отпечатка", которая позволяет определить пиратский контент, на одних из своих площадок.

В АЗАПИ оценивают потери книжных издательств из-за конкуренции с нелегальными ресурсами в 3-4 млрд рублей в год. Как сообщил изданию Рябыко, более половины россиян потребляют электронные и аудиокниги в интернете нелегально.

В ФАС "Ведомостям" сообщили, что рассматривают обращение АЗАПИ. В свою очередь в "Яндексе" отметили, что поисковики не должны знать или определять правовой статус контента. В Mail.ru Group заявили, что доводы АЗАПИ не относятся к предмету антимонопольного регулирования.