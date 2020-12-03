Восемь московских технопарков вошли в рейтинг лучших в России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Шестой национальный рейтинг технопарков России определил в числе самых эффективных восемь столичных площадок. Об этом сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В числе самых эффективных технопарков страны - восемь московских. Это примерно пятая часть всего списка. Лидерство в сфере технологий - один из приоритетов развития Москвы. Для отрасли в городе предусмотрен внушительный набор финансовых и нефинансовых мер поддержки", - сказала заместитель мэра города Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Нанотехнологический центр "Техноспарк" возглавил список. В перечень также вошли особая экономическая зона "Технополис "Москва", технопарки "Калибр", "Слава", "Строгино", "Полюс", "Элма" и "Мосгормаш". В общей сложности в рейтинг 2020 года включили 41 технопарк из 23 регионов.

Всего в столице действует 36 технопарков, еще шесть находятся на стадии развития в рамках инвестиционных приоритетных проектов. В них работает более 2 тыс. компаний, создано почти 65 тыс. рабочих мест. В московских технопарках выпускают уникальную продукцию, которая востребована не только в России. Это промышленные роботы, интеллектуальные системы, микроэлектроника, автокомпоненты, медицинские устройства и многое другое.

Технопарки обеспечивают необходимую инфраструктуру для технологического бизнеса. Статус технопарка позволяет его управляющей компании и резидентам получать региональные налоговые льготы и льготы по аренде земли. Общее снижение налоговой нагрузки может достигать 25%. Кроме того, резидентам доступны дополнительные меры поддержки от правительства Москвы. Они могут претендовать на получение субсидий на приобретение или лизинг оборудования, а также на частичную компенсацию процентов по кредитам. В 2020 году по этой программе предпринимателям одобрены выплаты на сумму 320 млн рублей, уточняет портал. Для якорных резидентов введена льгота по налогу на прибыль - снижение региональной части налоговой ставки до 12,5%. Сэкономленные средства наукоемкие и технологические организации вкладывают в развитие.

"Национальный рейтинг 2020 года еще раз подтверждает, что в столице создается эффективная инфраструктура для поддержки высокотехнологичных проектов", - отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.