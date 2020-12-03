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Индекс PMI в сфере услуг РФ в ноябре вырос до 48,2 пункта

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ поднялся в ноябре 2020 года до уровня 48,2 пункта против 46,9 пункта в октябре. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Индекс IHS Markit российской сферы услуг составил в ноябре 48,2 балла, превысив октябрьский показатель 46,9. Деловая активность снижается второй месяц подряд, однако темпы снижения были намного медленнее, чем в разгар пандемии в апреле. Участники исследования сообщали об ослаблении спроса и ограничениях, связанных с пандемией", - говорится в обзоре.

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