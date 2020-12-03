Российские туристы сократили расходы на отдых за рубежом более чем на 60% в 2020 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Расходы российских туристов (клиентов ВТБ) на отдых за границей в этом году составили 31 млрд рублей, что на 61% меньше по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Расходы российских туристов на отдых за границей в этом году сократились на 61% по сравнению с прошлым годом и составили 31 млрд рублей. Об этом свидетельствует статистика карточных транзакций клиентов ВТБ ", - говорится в сообщении.

Наименьшее снижение зафиксировано в странах, которые открылись для российских туристов еще летом-осенью и не требуют обязательной изоляции после прилета - в Турции, в Беларуси и на Мальдивах. Расходы клиентов банка на Мальдивах снизились на 20% год к году, в Белоруссии - на 29%, в Турции и Египте - на 40%. При этом Турция поднялась на второе место среди стран с наибольшими тратами клиентов банка, опередив Испанию, Францию и Германию. Страной с наибольшими тратами по прежнему осталась Италия, хотя клиенты сократили траты в ней на 73% год к году - до 3,1 млрд рублей.

Наиболее значительно (на 78%) держатели карт банка снизили траты в Японии, которая разрешила въезд с 1 ноября только гражданам и резидентам.

Больше всего клиенты банка сократили траты на внутренние перелеты и переезды по железной дороге (снижение порядка 70% по большинству открытых стран), предпочитая передвигаться на автомобилях. Меньше всего граждане экономили на гостиницах и ресторанах, например в Турции снижение к прошлому году в этих категориях составило 17% и 11% соответственно.

"Пандемия в этом году стала главным фактором, повлиявшим на туристические настроения россиян. Наших соотечественников останавливают не только закрытые границы большинства стран, но и желание обезопасить себя от лишних контактов. И хотя осенью Россия продолжила возобновлять авиасообщение с отдельными зарубежными странами, традиционно высокий предновогодний сезон не изменит негативную динамику по итогам года", - приводит пресс-служба слова руководителя управления "Дебетовые карты и счета" банка Ксении Андреевой.

Также в сообщении отмечается, что москвичи в меньшей степени сократили свои расходы за рубежом по сравнению с другими жителями страны. За 11 месяцев этого года траты московских клиентов банка снизились на 43% (до 4,4 млрд рублей) год к году. Наиболее значительно траты москвичей снизились в сегменте развлечений (кино, театры и концерты) и на железнодорожные и авиабилеты. Меньше всего просели расходы в заграничных супермаркетах и АЗС.