Более 96% заемщиков льготных зарплатных кредитов под 2% в Сбербанке смогут их не гасить

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Большинство заемщиков "Сбера", взявшие зарплатные кредиты по госпрограмме под 2%, получили право на его полное погашение за счет государства, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"Почти все клиенты "Сбера", которые воспользовались льготной программой кредитования под 2%, выполнили ее условия, и если до апреля сохранят численность [сотрудников] на прежнем уровне, их кредиты будут полностью погашены за счет государства", - сказал Попов.

Он напомнил, что 30 ноября участники льготной программы кредитования должны были показать, что численность сотрудников в их компаниях снизилась не более чем на 20%. При этом условии они переходят на период наблюдения и получают возможность полного погашения суммы кредита и процентов за счет государства. "Рад отметить, что более 98% наших клиентов из крупного и среднего бизнеса, а также более 96% из малого и микробизнеса выполнили условия программы и получили право на полное погашение кредита. Эти цифры лучше наших ожиданий", - отметил Попов.

По его словам, "Сбер" прогнозировал, что такие заемщики составят 85% в малом и микробизнесе и 95% в крупном и среднем.

Весной 2020 года власти приняли ряд мер для поддержки отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Одна из них - льготный кредит под 2%, который предоставлялся с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Эти средства можно потратить на развитие и поддержание бизнеса, в том числе на выплату зарплат сотрудникам. Если заемщик выполнил условия договора по сохранению занятости, то кредит можно не возвращать совсем или вернуть только половину.

Всего по программе льготного кредитования под 2% в Сбербанке заключено более 150 тыс. договоров на сумму более 240 млрд рублей.