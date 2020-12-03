Авиакомпания "Победа" отменяет 4 рейса из Москвы в Ижевск в декабре

ИЖЕВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" отменяет рейсы в Ижевск, запланированные на 8-е, 15-е, 22-е и 31-е декабря. Об этом сообщается в четверг в официальном телеграм-канале ижевского аэропорта.

"Авиакомпания "Победа" уведомила аэропорт "Ижевск" об отмене рейсов Р289/290 Москва (Внуково) - Ижевск - Москва на следующие даты: 8 декабря, 15 декабря, 22 декабря, 31 декабря", - сказано в сообщении.

Причина изменения расписания не указывается.

Ранее РБК сообщал, что лоукостер отменил более 100 рейсов в семь российских городов до конца декабря. По информации издания, это произошло из-за неготовности навигационных баз данных.