Шнуров просит разрешить работу ресторанов с 50% заполняемостью в Петербурге

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заведения общественного питания в Санкт-Петербурге не должны закрываться в новогодние праздники, а продолжать функционировать по особым регламентам, в частности, с ограничением заполняемости залов. Такое мнение высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, запретив работу кафе, ресторанов, музеев, театров и концертов в период с 30 декабря по 10 января.

"Сделайте регламент, скажите: нужно, чтобы в зале ресторана была заполняемость 50%. Все будут соблюдать, все будут работать", - сказал Шнуров, отметив, что это будет лучшей поддержкой бизнеса в текущих условиях.

Также он предложил властям создать регламенты для работы учреждений культуры, что также позволит им функционировать, а не быть закрытыми. "В музеях особых столпотворений не наблюдалось в последнее время. Поэтому нужно сесть, подумать, как сделать так, чтобы люди, приходя в музей, не подвергались какой-то опасности. Это сложно, но нужно сидеть и разрабатывать", - отметил он.

Шнуров назвал текущее состояние бизнеса в городе "катастрофой". "Мало того, что летний сезон был провален в Петербурге, а Петербург существует за счет туристов, так еще и новогодние праздники. Уж ладно из-за границы к нам никто не приезжает, но внутренний туризм каким-то образом поддерживал нашу северную столицу. Теперь все", - посетовал он.

Шнуров добавил, что намерен "громогласно заявлять о неправоте решения" властей Санкт-Петербурга о новых ограничительных мерах в отношении ряда отраслей. Он планирует делать это в социальных сетям и на площадках Партии роста.