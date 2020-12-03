Чубайс поблагодарил коллег по "Роснано" и участников стартапов за совместную работу

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Анатолий Чубайс, который в четверг сообщил, что сегодня его последний день работы в компании "Роснано", поблагодарил коллег за совместную работу.

"Я хотел бы обратиться к сотрудникам ФИОП (Фонда инфраструктурных и образовательных программ - прим. ТАСС). Мы как-то всегда недохваливаем вас, это неправильно, несправедливо. И к сотрудникам наноцентров, и к нашим стартаперам. Обратиться со словами благодарности. Нам не стыдно посмотреть на то, что сделано", - сказал Чубайс, выступая в четверг на Конгрессе предприятий наноиндустрии.

Он отметил, что за годы работы были ошибки, что-то не получалось.

"Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили. <…> Несомненно и то, что наноиндустрия России создана. <…> Это важнейший наш результат", - добавил он.

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации Государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий.

2 декабря президент РФ Владимир Путин предложил первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергею Куликову возглавить "Роснано". 3 декабря правительство РФ утвердило директиву об избрании Куликова на пост председателя правления "Роснано". С 2008 года "Роснано" руководил Анатолий Чубайс.