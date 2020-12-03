Путин поручил проработать вопрос о возможности не снижать пенсию для работающих инвалидов

НОВО-ОГАРЕВО, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе встречи с представителями общественных организаций инвалидов поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать возможность не снижать пенсию для работающих людей с инвалидностью.

На встрече был поднят вопрос о том, что у многих инвалидов пенсия больше зарплаты, и когда люди с ограниченными возможностями по здоровью после выхода на пенсию продолжают работать, их финансовые потери могут составлять до 30% от дохода, что является мощным стимулом для ухода с работы.

"Татьяна Алексеевна, я вас прошу продумать вопросы, связанные с работающими инвалидами, финансовую составляющую. Для людей с ограничениями по здоровью, конечно, вполне обоснованно делать определенные исключения. Надо продумать это", - сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру.

По данным Голиковой, в России 3,4 млн инвалидов находятся в трудоспособном возрасте. За 9 месяцев текущего года из их числа работало 27,5% (свыше 900 тыс. человек). По ее оценкам, необходимый объем расходов для решения этой проблемы на 2021 год составляет 29 млрд рублей, на 2022 год - 36 млрд рублей.

"Мы проблему неоднократно рассматривали, понятно, что есть определенные финансовые ограничения у Минфина. Дадите поручение, еще раз этот вопрос проработаем", - сказала вице-премьер.

"Да, надо вернуться к этому, потому что это, честно говоря, не такие уж большие деньги для бюджета по большому счету. Но надо включать людей в трудовую деятельность. Здесь нарастающим итогом больше будет позитива, чем расходов федерального бюджета. Надо подумать над этим", - поручил президент.