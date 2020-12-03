Министерские переговоры о судьбе сделки ОПЕК+ стартовали на формальной встрече онлайн

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заседание министерской конференции стран ОПЕК+, на котором нефтеэкспортеры должны определить уровень добычи для участников соглашения на первые месяцы 2021 г., началось в закрытом режиме, сообщили ТАСС два делегата. Встреча проходит в формате видеоконференции.

"Встреча началась", - сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил это, уточнив, что большинство участников встречи давно собрались, ожидая подключения министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиза бен Сальмана.

Этому заседанию предшествовали длительные и сложные переговоры о том, какие объемы нефти следует предложить рынку в условиях пандемии и новых локдаунов. Некоторые страны, такие как Саудовская Аравия, убеждены, что для увеличения предложения нефти еще время не пришло, и текущие параметры сделки должны быть продлены, как минимум, на три месяца. В ОАЭ считают, что продлевать ограничения в их нынешнем виде можно только в том случае, если все участники сделки будут соблюдать договоренности. Россия и Казахстан предложили увеличивать добычу постепенно, начиная с января, в течение первого квартала, так как изоляционные меры во многих странах носят не такой сильный характер как весной.

Сейчас страны ОПЕК+ сокращают добычу на 7,7 млн баррелей в сутки (б/с), этот уровень сохранится до конца года. С 1 января 2021 г. планировалось ослабить общую квоту до 5,8 млн б/с, однако вторая волна пандемии COVID-19 и рост добычи в Ливии изменили баланс на рынке, и теперь наращивание производства может привести к профициту нефти.

Выбрать устраивающий всех вариант союзники не смогли ни на встрече мониторингового комитета 17 ноября, ни в ходе последующих консультаций. Ничем окончилась даже министерская конференция 30 ноября, в которой участвовали только страны ОПЕК. Члены картеля не смогли принять решения, определяющие план добычи с Нового года, пока не будет достигнута предварительная договоренность с партнерами из "не ОПЕК". На этой ноте заседание в составе уже ОПЕК+, запланированное на 1 декабря, пришлось перенести на 3 декабря.

Но даже в четверг не сразу все пошло по плану. Встреча, назначенная изначально на 16:00 мск, была перенесена на час, но началась она в итоге около 18:00 мск.