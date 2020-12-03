Новак: выборы президента США и создание вакцин от COVID позитивно повлияли на рынок нефти

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Определенность с результатами выборов президента США и создание вакцин от коронавирусной инфекции позитивно повлияли на рынок нефти. Тем не менее пока еще остаются факторы неопределенности: ограничительные меры из-за COVID-19 и снижение спроса на нефть зимой. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак в своем приветственном слове на министерской встрече ОПЕК+.

"Нам сегодня предстоит обсудить итоги исполнения соглашения за ноябрь месяц, а также оценить прогнозы развития рынка с учетом складывающихся положительных факторов, которые позитивно влияют на текущую ситуацию. Я имею в виду определенность с выборами в США, стимулирующие меры во многих странах против распространения коронавируса, появление новых вакцин против болезни - это все позитивно влияет на рынок", - отметил он.

"В то же время есть и неопределенности, которые мы видим. Это ограничительные меры во многих странах в рамках второй волны (COVID-19 - прим. ТАСС) и то, что касается зимнего, более низкого спроса [на нефть]. Эти все факторы нужно оценить и принять взвешенное решение по дальнейшим нашим действиям по соглашению [ОПЕК+], подписанному в апреле текущего года", - добавил вице-премьер.

Новак также выразил уверенность, что странам - участницам сделки по сокращению добычи нефти получится принять взвешенное решение по параметрам сделки ОПЕК+, это настолько важно, что взоры всего мира обращены на участников переговоров

"Мы все понимаем, что взоры всего мира устремлены сегодня в нашу сторону. Эта ответственность нам уже до боли знакома, и я более чем уверен, что мы примем обоснованное, взвешенное решение относительно параметров нашей кооперации", - отметил он.

Что предлагается

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что сейчас министры склоняются к тому, чтобы начать восстановление добычи на 0,5 млн б/с с февраля.

Заседание министров ОПЕК+ началось в формате видеоконференции около 18:00 мск 3 декабря.

Новый министр энергетики

Также Новак на министерской конференции ОПЕК+ представил коллегам нового министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

"Я хотел бы представить министра энергетики РФ, господина Шульгинова, он сегодня присутствует вместе с нами, я вижу его на экране", - сказал Новак. Министры других стран приветствовали Шульгинова аплодисментами.