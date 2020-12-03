АФК "Система" не планирует продавать долю в Ozon по истечении периода lock-up

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. АФК "Система" не планирует продавать акции Ozon после того, как истечет 180-дневный период lock-up из-за проведения маркетплейсом IPO. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил президент корпорации Владимир Чирахов.

"Из-за lock-up мы не можем продавать свою долю в Ozon в течение шести месяцев. По истечении этого срока, не думаю, что мы будем продавать акции Ozon, потому что верим, что они еще вырастут в цене. Возможно, это произойдет в ближайшие годы, но пока таких планов у нас нет", - сказал он.

Ozon - российская e-commerce-компания, основанная в 1998 году В начале ноября компания подала проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В рамках IPO Ozon размещает 33 млн акций по $30 за ADS. Объем размещения составит $990 млн.

В настоящее время АФК "Система" владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC). Впоследствии доля "Системы" в Ozon составит 33,1% с учетом реализации конвертируемых займов (в течение 60 дней, начиная с 1 ноября 2020 года).