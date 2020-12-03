АДР Ozon на Мосбирже выросли почти на 11,5%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Американские депозитарные расписки (АДР) Ozon в ходе торгов на Московской бирже выросли на 11,43% к уровню закрытия предыдущей сессии и в пике достигали 3 548 рублей за бумагу, свидетельствуют данные площадки.

К 19:24 мск акции компании замедлили рост и находились на уровне 3 485 рублей за бумагу (+9,5%).

Ранее АФК "Система" сообщила, что не планирует продавать акции Ozon после того, как истечет 180-дневный период lock-up из-за проведения маркетплейсом IPO. В настоящее время АФК "Система" владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC). Впоследствии доля "Системы" в Ozon составит 33,1% с учетом реализации конвертируемых займов (в течение 60 дней, начиная с 1 ноября 2020 года).